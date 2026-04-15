Poetas hispanoamericanos coincidirán en España con Mircea Cărtărescu y Billy Collins

Están entre los invitados los autores argentinos Ana María Shúa, Boris Rozas y Rodrigo Fresán; los mexicanos Jorge Valdés Díaz-Vélez, Daniel López Acuña y Jorge Fernández Granados; el nicaragüense William González; la uruguaya Carolina Zamudio; la venezolana Karina Sáinz-Borgo; y la cubana-nicaragüense María López-Vigil.

También participarán la rumanas Ioana Nicolaie y Corina Oproae; los iraquíes Mohamed al-Amin y Hatif Janabi; los egipcios Ahmad al Shahawy y Sara Hamid Hawass; y la libanesa Violette Abou Jalad.

Según informó la organización este miércoles, entre los españoles de esta 22ª edición se encuentran Olvido García-Valdés y Luis Alberto de Cuenca, en un año dedicado al gran místico español del siglo XVI san Juan de la Cruz.

El festival servirá de punto de encuentro de corrientes literarias procedentes de Europa, América y Oriente Medio, y tendrá una parte musical a cargo de los artistas Ángeles Toledano, Clara Montes, Soleá Morente, Antonio Arias, Carmen Linares y Jorge Pardo.