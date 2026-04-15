Ribera espera presentar "en las próximas semanas" las nuevas guías para evaluar fusiones

En un acto organizado por el Real Instituto Elcano en Bruselas, la española defendió además que "tiene todo el sentido" incorporar la llamada "agenda verde" a las políticas de competencia y el análisis de operaciones "peligrosas o criticadas" que amenacen el "principio fundamental de evitar una concentración de poder que acabe permitiendo abusos en contra de consumidores industriales o domésticos".

El Ejecutivo comunitario se ha marcado el objetivo de presentar esta primavera dicha revisión de la forma en la que analiza operaciones de concentración de empresas y Ribera señaló que podrá someter el expediente a información pública "en las próximas semanas".

En este sentido, señaló que "no funciona" pensar que "se puedan construir campeones europeos sobre la base de bendecir operaciones de concentración que en el fondo no responden a una integración de mercado sino que intentan sustituir la falta de integración de mercado".

Esto, continuó la vicepresidenta comunitaria, "funciona en el corto plazo pero no funciona en el medio y el largo plazo".

Así, defendió la necesidad de favorecer en el análisis de fusiones y concentraciones "una toma en consideración de tiempos más amplios" para obtener un "mejor entendimiento" de los beneficios para la economía que supone cada operación y un "ajuste" entre su impacto en el corto plazo y un "retorno lo mayor posible" en horizontes más largos.

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En la misma línea, apuntó que el debate sobre cómo actualizar estas directrices (...) "tiene por voluntad el recuperar y ser transparentes con respecto a los operadores sobre cómo disponer de tiempos mayores", de forma que se conozcan mejor los beneficios en el largo plazo en cuestiones como la innovación o la mejorar de la sostenibilidad.

También nombró la necesidad de "proteger" con un "escudo de innovación" a empresas pequeñas con vocación innovadora con el objetivo de ofrecerles "confort" y evitar que sean eliminadas por actores mayores, al tiempo que no se les dificulta entrar en "entornos de crecimiento".

"Hay una voluntad clarísima de hacer crecer y favorecer la presencia de actores industriales europeos con mayor tamaño y hacer esto sin que suponga una consolidación peligrosa para la competencia y un estímulo a la innovación", resumió.