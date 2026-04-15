Rusia ataca a última hora de la tarde con misiles y drones varias regiones de Ucrania

Una de las primeras ciudades a las que llegaron los proyectiles rusos fue el puerto de Odesa, en el sur de Ucrania, donde la administración militar de la ciudad, ha informado de la muerte de una mujer por el impacto de un aparato no tripulado en un edificio de viviendas.

El bombardeo de este miércoles por la tarde se produce a una hora poco habitual para los ataques de Rusia, suele lanzar sus misiles y drones de noche y de madrugada, si bien en las últimas semanas ha bombardeado masivamente la retaguardia ucraniana a plena luz del día en varias ocasiones.

Según el canal de Telegram de la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia ha dirigido varios misiles y grupos de drones contra múltiples regiones del norte, el centro y el sur de Ucrania. La Fuerza Aérea no ha informado por el momento del número de proyectiles empleados por Rusia en este ataque vespertino.