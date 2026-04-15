Sociedad de Compositores premiará el 5 de mayo a los mejores de la música latina en EE.UU.

La celebración contará con la participación de "luminarias de la música, ganadores de premios, compositores, editoras y ejecutivos de la industria del entretenimiento", informó este miércoles la asociación en un comunicado.

La edición 34 de la gala condecorará a los ganadores de las categorías Compositor Latino del Año, Artista Latino del Año, Canción Latina del Año y Editor Latino del Año.

ASCAP es la única organización de derechos de autor y membresías en Estados Unidos que opera sin fines de lucro, y está compuesta por más de un millón de compositores, autores y editores musicales.

Además, representa a algunos de los creadores musicales más talentosos del mundo, como Beyoncé, Billie Eilish, Bad Bunny o Romeo Santos.

Algunos de los premiados en la última edición de los premios fueron el mexicanoestadounidense Xavi, el colombiano Feid, Dani Raw y Daddy Yankee.