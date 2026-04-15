Suben a cuatro los bebés fallecidos por el brote de sarampión en Guatemala

Los datos, actualizados al 13 de abril de 2026, detallan que las últimas víctimas son dos niñas de 2 y 8 meses de edad. Estos casos se suman a los fallecimientos previos de dos niños, de 10 y 11 meses, registrados en los departamentos de Guatemala (centro) y Quiché (oeste), respectivamente.

Según las autoridades sanitarias, ninguno de los lactantes tenía la edad suficiente para haber completado el esquema de vacunación triple viral, que protege contra el sarampión y que en Guatemala se aplica a partir de los 12 meses.

Los informes clínicos vinculan los decesos con complicaciones graves como neumonía, cardiopatías congénitas y distrés respiratorio (complicaciones respiratorias graves).

Desde el inicio de la emergencia el 3 de diciembre de 2025, el laboratorio nacional del Ministerio de Salud ha confirmado 4.709 casos positivos (incluyendo el paciente cero).

El análisis epidemiológico revela que, aunque los bebés son los más vulnerables, el 65 % de los contagios se concentra en adultos de entre 15 y 39 años, quienes actúan como el motor del brote debido a brechas de inmunización acumuladas durante años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El brote se originó tras un retiro religioso multitudinario en Santiago Atitlán, Sololá (oeste), en diciembre pasado, al que asistieron más de 2.000 personas, entre ellas figuraba el 'paciente cero' (primer caso detectado), un ciudadano salvadoreño.

Guatemala atraviesa actualmente el "pico del brote", considerado el momento más crítico de la crisis sanitaria por el alto volumen de casos diarios.

El Ministerio de Salud mantiene la alerta activa y refuerza las jornadas de vacunación de bloqueo para frenar la transmisión del virus, que presenta una distribución equitativa por sexo.