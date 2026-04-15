Trump dice que ya no tiene la misma relación de antes con Meloni

Trump contestó con un tajante "no" a la pregunta de si tiene la misma relación de antes con Meloni y aseguró que la mandataria "ha sido negativa".

"Todos los que nos han rechazado y no han ayudado con la situación en Irán no tienen ya la misma relación con nosotros. Italia recibe mucho petróleo del estrecho (de Ormuz)", indicó Trump en su entrevista con la periodista María Bartiromo.

En una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera ayer y preguntado sobre la reacción de Meloni, quien calificó de "inaceptables" sus críticas al papa León XIV, Trump aseguró: "Es ella la que es inaceptable, porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear y volaría por los aires a Italia en dos minutos si tuviera la posibilidad".

El mandatario agregó: "Pensaba que ella era valiente, pero me equivoqué". Trump dijo que Meloni no quiere ayudarles con la OTAN ni con la situación en Irán.

El distanciamiento de la primera ministra italiana con Trump se da a un año de agotar la legislatura y tras el fracaso de su reforma judicial.