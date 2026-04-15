Un alumno de catorce años mata a cuatro personas e hiere a veinte en un colegio turco

Ankara, 15 abr (EFE).- Al menos cuatro personas han muerto este miércoles y veinte han resultado heridas, tres en estado crítico, en un tiroteo en un colegio en la provincia turca de Kahramanmaraş, según informaron las autoridades locales, que precisaron que el agresor, un alumno del centro de unos catorce años, murió durante el ataque.