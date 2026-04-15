Un alumno de catorce años mata a cuatro personas e hiere a veinte en un colegio turco

El gobernador de esa provincia, Mükremin Uyar, indicó que un profesor y tres alumnos de quinto curso, correspondiente a 10 y 11 años, han muerto en el ataque.
Uyar precisó que el agresor empleó cinco armas pertenecientes a su padre, un antiguo agente de Policía.
El atacante murió durante el tiroteo, pero aún no se sabe si se suicidó o se disparó accidentalmente.
Un exalumno de un centro de Sanliurfa, a 200 kilómetros de Kahramanmaraş, hirió ayer a 16 personas en un centro escolar antes de suicidarse.