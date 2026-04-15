Un avión de la NOAA de EE.UU. llega a Honduras para reforzar prevención de huracanes

La aeronave, modelo WC-130J, aterrizó en el aeropuerto internacional Juan Manuel Gálvez de la isla de Roatán, en el Caribe hondureño, donde fue recibida por el titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias de Honduras, Reinaldo Sánchez.

"La lucha es que, cada vez que ocurra un fenómeno, no se puedan perder vidas, es una aspiración del mundo, y con alianzas con Estados Unidos podemos seguir avanzando y hacer frente a estos fenómenos climáticos", subrayó Sánchez durante la ceremonia de bienvenida.

Sánchez afirmó que la llegada de la aeronave a Roatán representa un avance "significativo" en la estrategia de prevención del país centroamericano ante la próxima temporada ciclónica.

Según el funcionario, el trabajo conjunto permitirá obtener datos "tempranos, veraces y oportunos" sobre los fenómenos meteorológicos, una herramienta que calificó de vital para "salvar vidas".

El WC-130J está diseñado para volar directamente al centro de las tormentas para recopilar datos meteorológicos, información que sirve para elaborar el pronóstico de la trayectoria e intensidad de los ciclones tropicales.

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La información recogida se envía, en tiempo real y vía satélite, directamente desde el avión "cazahuracanes" al Centro Nacional de Huracanes de Miami para su análisis por parte de los especialistas.

Como parte de la jornada, grupos de escolares hondureños realizaron un recorrido guiado por el interior del avión, con el objetivo de fomentar la cultura de prevención desde la infancia.

Los estudiantes conocieron de primera mano el funcionamiento técnico de la aeronave y la aplicación de la ciencia en la monitorización meteorológica.

La temporada de huracanes en el Caribe de Honduras inicia el 1 de junio y finaliza el 30 de noviembre.

Ante la proximidad, la Secretaría de Gestión de Riesgo instó a la ciudadanía a mantenerse alerta y seguir las recomendaciones de los organismos oficiales para minimizar el impacto de posibles desastres naturales en el país.