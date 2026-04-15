Un incendio en una de las principales refinerías de Australia amenaza el suministro local

El fuego se originó en la sección de gasolina del complejo, operado por la empresa Viva Energy, a las 23:05 hora local del miércoles (13:05 GMT), tras registrarse explosiones y llamas en la instalación.

La refinería, una de las dos mayores de Australia, produce cerca del 50 % del combustible del estado de Victoria y alrededor del 10 % del total nacional, lo que ha incrementado la preocupación por posibles impactos en el abastecimiento, mientras las autoridades continúan este jueves las labores para controlar las llamas.

De acuerdo con responsables de bomberos, el incidente habría sido provocado por una fuga de hidrocarburos que se incendiaron con rapidez, generando un foco que ha permanecido activo durante horas, y que ha sido contenido esta mañana a un área aproximada de 30 por 30 metros.

El consejero delegado de Viva Energy, Scott Wyatt, calificó el suceso en declaraciones a medios como un incidente "muy desafiante" y señaló que la prioridad de la compañía es garantizar la seguridad de los trabajadores y de la comunidad, antes de evaluar los daños materiales.

Pese al incendio, la refinería continúa operando parcialmente, con algunas unidades funcionando a niveles mínimos por precaución, lo que permite mantener la producción de diésel y combustible para aviación, aunque con limitaciones, detalló la empresa.

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El ministro de Energía de Australia, Chris Bowen, indicó en declaraciones recogidas por la cadena pública ABC que el mayor impacto inmediato se concentra en la producción de gasolina, mientras expertos advierten de posibles interrupciones en el suministro en el estado de Victoria en las próximas semanas.

Las autoridades locales mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el origen del siniestro, en un contexto de preocupación por la seguridad energética y el abastecimiento de combustibles en el país.

El suceso se produce en un contexto de crisis energética global, agravada por las tensiones en Oriente Medio y los riesgos para el tránsito de crudo a través del estrecho de Ormuz, por el que circulaba antes del conflicto una quinta parte del suministro global.