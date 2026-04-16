Bloque opositor venezolano condena la detención de activista y exige cesar la persecución

"Condenamos contundentemente la detención arbitraria de nuestro compañero Alexis Paparoni, presidente de Primero Justicia Mérida, luego de no permitirle abordar un vuelo a Mérida desde el aeropuerto de Maiquetía", dijo la PUD en la red social X.

La plataforma aseguró que esta detención ratifica su plan presentado el pasado domingo para una transición democrática en Venezuela que incluye el "cese de la persecución y desmontaje del aparato represivo".

"Es nuestro deber trabajar por el cumplimiento de ese y todos los puntos en la hoja de ruta, por lo que exigimos su inmediata liberación", agregó la alianza.

Según Primero Justicia, Paparoni fue "detenido arbitrariamente" en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el principal del país y que sirve a Caracas, tras ser "abordado por una comisión de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar)" y se le impidiera embarcar en un avión con destino a El Vigía, Mérida.

El partido aseguró que desconoce el procedimiento aplicado y responsabilizó a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de su integridad.

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La denunciada detención se produjo en medio de un proceso de amnistía comenzado el pasado febrero y que se ha ralentizado en las últimas semanas, luego de que la Justicia otorgara la libertad plena a más de 8.000 personas, de las cuales la gran mayoría tenía medidas cautelares.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) advirtió que la detención de Paparoni "se suma a los patrones de hostigamiento contra la dirigencia política" y, ante "la falta de claridad en el proceso", solicitó a las autoridades "información transparente sobre su estatus jurídico".