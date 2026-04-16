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16 de abril de 2026 - 08:30

Caetano Veloso ofrecerá un único concierto este año en España el próximo 4 de junio

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Madrid, 16 abr (EFE).- La leyenda de la música brasileña Caetano Veloso ofrecerá el próximo 4 de junio su único concierto programado para este año en España, que tendrá lugar en el Movistar Arena de Madrid y supondrá el mayor concierto que haya ofrecido en el país hasta ahora, anunciaron este jueves sus promotores.

Por EFE

Veloso ofreció su último concierto en la capital española en 2023, en el Palacio Municipal de IFEMA, y anteriormente había actuado en espacios íntimos de la ciudad como Noches del Botánico o el Teatro Circo Price.

El recital estará estructurado como un repaso a las seis décadas de trayectoria de uno de los músicos más respetados del panorama global, aún en activo a sus 82 años, según explicó en un comunicado la promotora Last Tour, responsable del evento.

Músico, cineasta, poeta y activista político, Veloso (Santo Amaro da Purificação, Bahía, 1942) está considerado uno de los grandes cantautores del siglo XX, líder del llamado Tropicalismo en los años 60 y uno de los responsables de acuñar la identidad brasileña moderna.

Con éxitos como 'Vaca profana', 'Nao Enche' o 'Branquinha', es, además, el artista de su país que más premios Latin Grammy posee (13), gracias a sus más de 50 discos, entre ellos 'Meu Coco' (2021), el más reciente, del que también sonarán canciones en Madrid.

Las entradas estarán disponibles a partir de este viernes, 17 de abril, desde las 10.00 hora local (8.00 GMT) a través de la agenda de la web de Last Tour.