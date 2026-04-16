Caetano Veloso ofrecerá un único concierto este año en España el próximo 4 de junio

Veloso ofreció su último concierto en la capital española en 2023, en el Palacio Municipal de IFEMA, y anteriormente había actuado en espacios íntimos de la ciudad como Noches del Botánico o el Teatro Circo Price.

El recital estará estructurado como un repaso a las seis décadas de trayectoria de uno de los músicos más respetados del panorama global, aún en activo a sus 82 años, según explicó en un comunicado la promotora Last Tour, responsable del evento.

Músico, cineasta, poeta y activista político, Veloso (Santo Amaro da Purificação, Bahía, 1942) está considerado uno de los grandes cantautores del siglo XX, líder del llamado Tropicalismo en los años 60 y uno de los responsables de acuñar la identidad brasileña moderna.

Con éxitos como 'Vaca profana', 'Nao Enche' o 'Branquinha', es, además, el artista de su país que más premios Latin Grammy posee (13), gracias a sus más de 50 discos, entre ellos 'Meu Coco' (2021), el más reciente, del que también sonarán canciones en Madrid.

Las entradas estarán disponibles a partir de este viernes, 17 de abril, desde las 10.00 hora local (8.00 GMT) a través de la agenda de la web de Last Tour.