El Gobierno interino de Perú recibe el voto de confianza del Parlamento

El pleno del Congreso aprobó la cuestión de confianza solicitada por el presidente del Consejo de Ministros, el militar en retiro Luis Arroyo, a la política de gobierno presentada ante los legisladores para los meses pendientes hasta que Balcázar entregue el poder al nuevo mandatario el 28 de julio próximo.

Los parlamentarios respaldaron la confianza al gabinete de Arroyo, que juró su cargo hace un mes, con 71 votos a favor, 15 en contra y 17 abstenciones.

Balcázar asumió la Presidencia de la República en febrero pasado, tras la destitución de Jerí por una serie de escándalos por reuniones secretas con empresarios chinos y supuestas contrataciones irregulares en el Ejecutivo, a sólo dos meses de los comicios generales, que se celebraron este domingo 12 de abril

Sin embargo, la elección del mandatario para el periodo 2026-2031 se extenderá en una segunda vuelta el 7 de junio próximo, entre la candidata derechista Keiko Fujimori y muy probablemente el postulante izquierdista Roberto Sánchez, exministro de Castillo, que figura segundo en la votación, cuando se han escrutado el 93% de actas.

En su presentación ante el Congreso, el primer ministro de Perú reiteró que la prioridad del Ejecutivo es recuperar la seguridad ciudadana porque son conscientes de que la inseguridad es "la mayor preocupación que hoy agobia a todas las familias peruanas".

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En este sentido, aseguró que su gabinete busca garantizar la estabilidad, orden y resultados concretos para la población, "en un contexto que exige responsabilidad económica con el país".

"Nuestra lucha contra las redes del crimen organizado, la extorsión y el sicariato es un esfuerzo permanente que nace de la necesidad de proteger la tranquilidad de nuestros hogares", indicó Arroyo.

En cuanto a materia económica, afirmó que pretenden continuar con la estabilidad, el manejo responsable de las finanzas públicas y reducir el déficit fiscal.

Aseguró que no van a privatizar la petrolera estatal Petroperú, que atraviesa una grave crisis financiera, pero continuará con la restructuración de la compañía, encaminado a dividir la compañía en unidades cuya gestión y administración van a ofrecer a concesionarios privados.