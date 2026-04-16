El papa celebrará el Corpus Christi y una gran vigilia con jóvenes en su visita a Madrid

Son los primeros eventos confirmados de la agenda de su viaje a España del 6 al 12 de junio, según informó este jueves el comité organizador de la visita.

El primero de los actos que León XIV protagonizará el día de su llegada tendrá lugar el sábado a las 20:00 horas (18:00 GMT) en la Plaza de Lima de Madrid, una glorieta del Paseo de la Castellana situada junto al estadio de fútbol Santiago Bernabéu, y en las zonas aledañas.

Previamente, realizará un recorrido por ese área, saludando a los peregrinos desde el papamóvil.

El acto, que contará la participación directa de los jóvenes, culminará con unas palabras del pontífice y una adoración eucarística.

Al día siguiente, el domingo 7 a las 09:30 horas (07:30 GMT), oficiará en la céntrica Plaza de Cibeles una misa por la festividad del Corpus Christi y después presidirá una procesión eucarística por las zonas aledañas.

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El comité organizador también ha confirmado que en su etapa en el archipiélago de las Canarias habrá dos misas: la primera, el 11 de junio, en el Estadio Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria; y la segunda, el 12, en el Puerto de Santa Cruz, en Tenerife.

Según informó esta semana el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y el obispo auxiliar de la Diócesis de Canarias, Cristóbal Déniz, está previsto que el recorrido del papa por Gran Canaria transcurra desde el muelle de Arguineguín, en el sur de la isla, donde arrancará su visita, hasta el estadio de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, donde espera congregar a más de 60.000 personas.

La misa en el Puerto de Santa Cruz el viernes 12 servirá de cierre a su viaje apostólico.

Junto con la confirmación oficial de los primeros actos de su agenda, desde el comité organizador se ha abierto ya el canal de inscripción a través de la página oficial del viaje (conelpapa.es) para quienes quieran asistir.