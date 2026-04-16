El papa eligió joyas artesanales en Argelia para regalar a su sobrina

Durante la visita, la hermana Lourdes, religiosa española, mostró al papa una exhibición de las joyas creadas por la artista local Izara para uno de los proyectos del centro.

El papa, según explicó a EFE la artista, eligió un set de collar con el diseño del árbol de la vida y unos pendientes.

El momento que quedó grabado en vídeo es cuando la hermana Lourdes le muestra el conjunto y le sugiere que quizás no quiera los pendientes.

Sin embargo, el papa respondió: "No, para mí no. Se los doy a mi sobrina".

Acto seguido, sor Lourdes solicitó una cajita para que León XIV pudiera llevarse el conjunto completo que le acababan de obsequiar.

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"Cuando le ofrecieron poder llevarse un regalo de nuestra exposición, escogió un conjunto de mi creación, un árbol de la vida que le encantó, y los pendientes que dijo que le regalaría a su sobrina", relató la creadora de las piezas a EFE.

"Estoy muy feliz y honrada de haber tenido la oportunidad de hablar con él y de que eligiera mi árbol de la vida, que lleva un fragmento de mi alma, un pedacito de mi ser espiritual interior", añadió la artista.

León XIV permaneció hasta ayer en Argelia, en la primera etapa de su gira africana, antes de desplazarse a Camerún, donde hoy continúa con su agenda oficial.

El periplo del pontífice por África en los próximos días también incluye visitas programadas a Angola y Guinea Ecuatorial.