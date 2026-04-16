El primer acto multitudinario del papa en España coincidirá con un concierto de Bad Bunny

Será una coincidencia poco habitual: dos citas de enorme convocatoria el mismo día en puntos distintos de la capital española.

El acto religioso se celebrará a las 20.00 hora local (18.00 GMT) en la Plaza de Lima y en las zonas aledañas, y previamente León XIV realizará un recorrido por el área saludando a los peregrinos desde el papamóvil.

A esa hora también tiene previsto comenzar el concierto del puertorriqueño Bad Bunny en el estadio Metropolitano, donde tiene otras fechas confirmadas: 30 y 31 de mayo, 2 y 3 de junio, y también 7, 10, 11, 14 y 15 de junio.

El domingo 7 de junio el papa oficiará a las 9.30 hora local (7.30 GMT) en la plaza de Cibeles una misa por la festividad del Corpus Christi y tras su celebración presidirá una procesión eucarística por las zonas aledañas.

El papa viajará a España del 6 al 12 de junio, en la primera visita de un pontífice al país en quince años, tras el último viaje de Benedicto XVI en 2011.

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El itinerario incluirá paradas en Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

El papa llegará a Madrid el 6 de junio y permanecerá en la capital hasta el día 9. Posteriormente viajará a Barcelona, donde estará hasta el 11, y desde allí se desplazará a las Islas Canarias, donde concluirá su visita el 12 de junio.

León XIV aseguró a EFE este lunes que está "muy contento" por su visita a España y que tiene "grandes recuerdos" del tiempo que pasó en el país, al ser preguntado durante el vuelo a Argelia, primera etapa del tercer viaje internacional en el que está ahora inmerso.

El pontífice mandó un mensaje a los españoles y les pidió "que sean signos de esperanza".

"Yo estoy muy contento de mi visita, tengo grandes recuerdos del tiempo que he estado en España, la fe, la alegría y siempre muy contento por la hospitalidad de los españoles", añadió.