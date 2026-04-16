Exportadores de Ecuador esperan que viaje de canciller a Marruecos abra negociación de TLC

"Las barreras que enfrentan los productos ecuatorianos están entre el 30 % y el 50 %, muy altas a nivel arancelario", señaló Rosero.

Sommerfeld se encuentra actualmente en Marruecos para avanzar en la puesta en marcha de un memorando de entendimiento firmado entre Fedexpor y la Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM) en enero pasado, y, de acuerdo al líder de los exportadores, mantendrá una reunión con su homólogo, Nasser Bourita, donde esperan que se allane el camino para tener "rápidamente un acuerdo comercial".

Fuentes de la Cancillería explicaron a EFE que entre los principales objetivos de este viaje destacan el fortalecer el intercambio comercial, abrir nuevas oportunidades de inversión y generar empleo.

Este jueves ya hubo un encuentro entre Sommerfeld, Fedexpor y la patronal marroquí, del que la canciller "destacó la apertura del Ecuador a la participación de nuevos actores y subrayó la importancia de la cooperación para alcanzar objetivos comunes de desarrollo", según explicó la Cancillería en redes.

El memorando del pasado mes de enero fue suscrito para impulsar el ingreso de productos ecuatorianos al mercado marroquí, fomentar inversiones y promover alianzas empresariales, en un esfuerzo por diversificar destinos para la oferta exportable ecuatoriana y abrir una plataforma hacia África.

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El documento contempla además la conformación del Consejo Empresarial Marruecos-Ecuador, concebido como un espacio para conectar empresas de ambos países y desarrollar iniciativas conjuntas como misiones empresariales, talleres especializados y participación en ferias y encuentros sectoriales.

A la visita a Marruecos, que durará dos días, también acudieron representantes de diez empresas ecuatorianas de cacao y sus derivados, banano y rosas.

La agenda de la federación de exportadores incluyó este jueves reuniones con la Oficina de Fosfatos de Marruecos (OCP) para explorar oportunidades de abastecimiento.

También acudirán este viernes a encuentros en Tánger con autoridades locales, visitas al puerto de esa ciudad, ubicada en el norte de Marruecos, para conocer sus capacidades logísticas y reuniones de negocios con empresas marroquíes para fortalecer vínculos directos.

Además, está previsto un encuentro con el ministro de Industria y Comercio de Marruecos, dentro de los esfuerzos por afianzar la relación económica bilateral.