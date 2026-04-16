Extinguen incendio en importante refinería australiana tras un posible fallo técnico

El fuego, que se inició a las 23:05 hora local (13:05 GMT) en la sección de gasolina del complejo operado por la empresa Viva Energy, quedó completamente sofocado tras varias horas de trabajo de los bomberos, que permanecen en la zona para asegurar el área y evitar rebrotes.

De acuerdo con la información preliminar facilitada por los servicios de emergencia, el incendio no está siendo tratado como sospechoso y habría sido provocado por un fallo en equipos industriales, en línea con las primeras hipótesis que apuntaban a una fuga de hidrocarburos que se incendió rápidamente.

El siniestro, que generó explosiones y grandes llamaradas visibles desde varios puntos de la ciudad, llegó a quedar contenido en un área aproximada de 30 por 30 metros antes de su extinción.

Pese a la magnitud del incidente, no se han reportado víctimas y la refinería continúa operando parcialmente con algunas unidades a niveles mínimos por precaución, lo que permite mantener, aunque con limitaciones, la producción de diésel y combustible para aviación.

El complejo de Geelong, una de las dos mayores refinerías del país, produce cerca del 50 % del combustible del estado de Victoria (sur) y alrededor del 10 % del total nacional, por lo que el suceso ha elevado la preocupación sobre posibles impactos en el suministro de gasolina en las próximas semanas.

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El incendio se produce en un contexto de crisis energética global, agravada por las tensiones en Oriente Medio y los riesgos para el tránsito de crudo a través del estrecho de Ormuz, por el que circulaba antes del conflicto una quinta parte del suministro global.