Fiscalía de Perú investiga a 'streamer' por insultos racistas tras resultados electorales

A través de sus redes sociales, el Ministerio Público anunció que la Quinta Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos inició la pesquisa contra Cristorata, que lanzó numerosos insultos hacia la población indígena andina, luego de que se conociera que el candidato presidencial izquierdista Roberto Sánchez tiene opciones de disputar la segunda vuelta por la Presidencia del país.

El fiscal a cargo del caso ordenó que se practique una evaluación psicológica al investigado y se tome su declaración y reciba su declaración, así como otras diligencias urgentes para esclarecer los hechos.

En la víspera, el Ministerio de Cultura informó que iba a pedir a la Fiscalía que investigue los insultos racistas enunciados por Puente durante una de sus emisiones en vivo, en las que tiene varios millones de seguidores.

Puente aseguró que no comprende a los pobladores de regiones andinas como Ayacucho, Puno y Cusco, situadas en el sur del país, y agregó que "por la altura no les llega el oxígeno al puto cerebro", según mostraron fragmentos de la transmisión difundidos por medios locales y en redes sociales.

"Yo no comprendo qué les pasa a estos serranos", señaló de forma despectiva antes de preguntarse si "allá no hay televisión, no hay celular" y calificarlos de "rojos de mierda".

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También preguntó que si los pobladores de esas regiones creen que cuando JP (Juntos por el Perú, el partido de Roberto Sánchez) gane "te va a construir tu casa". "Si no fuera por Machu Picchu hablo con el presidente de China para que les envíe una bomba", añadió.

Tras la difusión de esos insultos, el Ministerio de Cultura anunció que su Procuraduría (Abogacía) pondrá en conocimiento de la Fiscalía Penal Especializada de Derechos Humanos "los presuntos actos de discriminación racial" para que se investiguen de acuerdo con el Código Penal peruano, que establece hasta tres años de prisión para estos casos.

Puente, por su parte, publicó un mensaje en el que admitió que este martes dijo "cosas ofensivas sobre la gente de la sierra peruana" y que eso "estuvo mal y no tiene justificación".

Durante la actual campaña electoral, Puente fue vinculado por algunos medios locales con la candidatura presidencial del empresario y exgobernador regional César Acuña, a quien hizo varias entrevistas, aunque él negó haber recibido dinero por sus posibles colaboraciones.

Tras los comicios generales del pasado domingo y lunes, Acuña recibe el 1,13 % de la votación, cuando se ha llegado al 92 % del cómputo oficial, que otorga el primer lugar a la derechista Keiko Fujimori, con el 17,04 %, y el segundo al izquierdista Sánchez, con 11,97 %.