Ian McKellen y Elijah Wood regresan a "El Señor de los Anillos" junto a Jamie Dornan

"El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum", título que llevará la nueva entrega de la saga, fue presentada en la feria Cinemacon de Las Vegas, según informa la revista Variety.

Andy Serkis será su director y el estreno en cines está previsto para el 17 de diciembre de 2027.

Además de dirigir la película, Serkis interpreta a Gollum/Sméagol, Ian McKellen regresa como Gandalf, Elijah Wood vuelve como Frodo Bolsón y Lee Pace retoma su papel de Thranduil, según la publicación.

Entre las nuevas incorporaciones a la saga de "El Señor de los Anillos" se encuentran Kate Winslet como Marigol y Leo Woodall como Halvard.

Además, Jamie Dornan -conocido por "Cincuenta sombras de Grey" "Fifty Shades of Grey") también interpretará a Strider, quien más tarde se revela en la novela original como Aragorn, interpretado en las primeras películas de la saga por Viggo Mortensen.

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La película narrará la búsqueda del hobbit corrupto que da título a la obra en los años previos a la primera entrega de la trilogía, "La Comunidad del Anillo".

Las guionistas originales de la trilogía, Fran Walsh y Philippa Boyens, se unen a Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou para adaptar la popular obra del escritor J.R.R. Tolkien.

Tolkien escribió la trilogía de "El Señor de los Anillos" en la década de 1950, tras el éxito de "El Hobbit" en 1937.

El neozelandés Peter Jackson adaptó "El Señor de los Anillos" en tres películas en 2001, 2002 y 2003, y posteriormente extendió "El Hobbit" a su propia trilogía cinematográfica en 2012, 2013 y 2014, recuerda Variety.

Las películas originales de "El Señor de los Anillos" fueron hitos en taquilla y en cuanto a logros técnicos, recaudando casi 3.000 millones de dólares en todo el mundo y ganando 17 premios Óscar.