Justicia de Perú dicta 13 meses de prisión preventiva a 4 policías por secuestro extorsivo

Se trata de tres suboficiales y un alférez que trabajaban en la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional, precisó el Ministerio Público en sus redes sociales.

Los agentes fueron detenidos a inicios de abril después de que el pasado 17 de marzo ingresaran violentamente al domicilio de dos ciudadanas en Huaura y les exigieran el pago de 10.000 soles (2.900 dólares) para no "sembrarles" (asegurar que tenían) droga, según señaló la investigación a cargo del fiscal provincial Christian Manrique.

"Por medio de amenazas, una de las víctimas fue trasladada a la fuerza por los policías para que recoja el dinero que había conseguido gracias a uno de sus familiares. Luego de la ilegal intervención, la agraviada recuperó su libertad", detalló el Ministerio Público.

En el requerimiento de detención preliminar, el representante de la Fiscalía presentó como principales elementos probatorios el acta de recepción de la denuncia verbal, videos grabados por las víctimas e imágenes de cámaras de seguridad, entre otras evidencias.