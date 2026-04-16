La Bolsa mexicana cae un 0,78 % y el IPC se ubica en 69.095,02 unidades

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, los comentarios positivos del presidente Donald Trump ayudaron a los índices a cerrar en positivo y continuar con la racha", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una pérdida del 0,78 % para apuntarse caídas en cuatro de las últimas cinco sesiones".

Al interior del mercado, precisó Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras: Grupo Carso (-7,66 %), Gentera (-3,11 %), Megacable (-2,7 %), Volaris (-2,4 %) y Kimberly-Clark (-1,97 %).

Por su parte, el director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, Enrique Covarrubias, señaló que el IPC cerró su sesión del jueves a la baja y con ese movimiento el rendimiento en lo que va del año se ubicó en +7,44 %.

"A nivel empresarial, 28 de las 35 principales emisoras terminaron en terreno negativo", apuntó Covarrubias.

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En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,05 % frente al dólar, al cotizar en 17,25 unidades por billete verde, frente a los 17,26 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 205,3 millones de títulos por un importe de 18.452 millones de pesos (unos 1.069 millones de dólares).

De las 683 empresas que cotizaron en la sesión, 380 cerraron con sus precios al alza, 273 registraron pérdidas y 30 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la constructora de viviendas Corpovael (CADU A), con el 5,3 %; de la distribuidora de medicamentos Genomma Lab (LAB B), con el 5,16 %, y de la transportadora marítima Grupo TMM (TMM A), con el 4,95 %

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron del consorcio industrial Grupo Carso (GCARSO A1), con el -7,66 %; de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el -4,8 %, y de la firma de servicios financieros Gentera (GENTERA), con el –3,11 %.