La CE dice que las "promesas" de Temu contra bienes ilegales son insuficientes

"A las plataformas, incluida Temu, que está hoy aquí presente, las medidas voluntarias y las promesas son insuficientes", aseguró una representante de la Comisión Europea en la audiencia pública que se celebró hoy en el Parlamento Europeo con representantes de la compañía, contra la que Bruselas mantiene abierta una investigación por su política contra la venta de productos ilegales.

El Ejecutivo comunitario señaló que "los productos que se identifican como ilegales o que no son seguros reaparecen en las plataformas de forma alarmante", y añadió que eso demuestra que las acciones correctivas "no son sistemáticas y no son suficientemente efectivas".

En la UE entran cada día, de media, unos 12 millones de paquetes de bajo valor, un ritmo que la autoridades aduaneras nacionales "no pueden seguir con las herramientas actuales" a su disposición, dijo la representante de la Comisión, quien acusó además a las plataformas de "explorar las lagunas legales" de las normas comunitarias.

"Si productos ilegales aún se pueden encontrar de forma tan fácil, de forma reiterada y a (gran) escala en vuestras plataformas, el sistema no está funcionando", continuó el Ejecutivo comunitario.

Por eso, la representante de la Comisión anunció que llevará a cabo acciones a corto plazo, como una mejor coordinación con las autoridades nacionales para detectar este tipo de bienes y recordó que a finales de año presentará una nueva ley para garantizar la seguridad de los productos, que, entre otras medidas, "revisará la responsabilidad de las plataformas para prevenir, detectar y eliminar los productos ilegales".

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En su turno de palabra, el representante de Temu aseguró que la compañía está "firmemente comprometida con los valores y estándares europeos" y mencionó una serie de medidas para cumplir con las normas comunitarias, como la de aceptar la responsabilidad de los productos que la plataforma venda en la UE.

También anunció la introducción de un pasaporte digital para cada producto que se venda en su página web.