La Iglesia católica mexicana rechaza la inseguridad y "normalizar la muerte" en el país

En un comunicado emitido este jueves, los obispos mexicanos destacaron “la inseguridad” como una de las grandes preocupaciones de la institución católica en el país y reconocieron que callar ante esta situación es “traicionar el evangelio”.

“Callar ante la inseguridad es traicionar el evangelio. Un país que normaliza la muerte pierde vida, la violencia no solo destruye vidas, corrompe la esperanza”, expresaron, en un país que registra, en promedio, 50,8 homicidios al día, según cifras oficiales.

En sentido, el órgano católico manifestó que los mexicanos “no podemos acostumbrarnos al dolor ni volvernos indiferentes ante estas realidades”, ya que, añadió, “detrás de cada crisis hay personas heridas, en búsqueda de sentido de vida y merecen ser acompañadas”.

Asimismo, llamaron a la sociedad civil organizada a seguir “trabajando por la paz y la reconciliación en el país y construir juntos una historia cuyos frutos lo gocen las futuras generaciones”.

También pidieron que la celebración de la Copa del Mundo de fútbol 2026, que tendrá su partido inaugural en la Ciudad de México, el próximo 11 de junio, es una invitación para la “comunión entre los pueblos”, así como una “oportunidad para mostrar que es posible vivir en la fraternidad en la diversidad, respetarnos y reconocernos como una familia humana”.

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La Iglesia católica emitió este mensaje en el marco de su CXX Asamblea Plenaria, la cual, lamentó que se celebrara en “contextos de guerra, corazones endurecidos, pueblos y culturas amenazadas”, así como en el “paulatino derrumbe del orden mundial” y “la erosión de las instituciones”.

El documento también recogió las palabras del papa León XIV, quien ha insistido en detener los conflictos bélicos.

“La paz no se construye con armas ni con discursos vacíos: se construye -como nos dice el papa- multiplicando oasis, denunciando causas y luchando contra quienes medran con el sufrimiento ajeno”, apuntó.

La CEM, el 1 de octubre de 2025, cuando se cumplió un año del inicio de la gestión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció su apoyo en la búsqueda de la paz y la concordia del país, ya que reconocieron la falta de seguridad y Estado de Derecho como los problemas que distan mucho de haberse resuelto.