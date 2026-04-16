La película de 'Call of Duty' fija su estreno en la gran pantalla para junio de 2028

La primera adaptación del universo 'Call of Duty', que trata de combates militares, algunos reales, como la Segunda Guerra Mundial, y otros futuristas, estará dirigida por Pete Berg que adaptará la película a partir de un guion de Taylor Sheridan.

Ambos ofrecieron detalles sobre la producción, cuya trama se mantiene en secreto, pero que buscará priorizar la autenticidad entre el grupo de soldados de élite.

La producción de esta historia se une a la creciente ola de adaptaciones de videojuegos impulsada por Paramount, como 'Sonic the Hedgehog', en un momento en que Hollywood también apuesta por títulos como 'Super Mario Bros.', 'Minecraft: The Movie' o 'Mortal Kombat'.

Paramount anunció el pasado septiembre un acuerdo con la distribuidora de videojuegos Activision, propiedad de Microsoft, para producir la película, que incluye la posibilidad de expandir la producción de contenido basado en 'Call of Duty' a series u otro contenido cinematográfico.