Luque, principal acusado por la muerte de Maradona: "Yo no estaba a cargo"

"Yo dije explícitamente que era neurocirujano, que no era clínico, que no era psicólogo. Dijeron de buscar un clínico y yo dije que estaba absolutamente de acuerdo", expresó Luque en su declaración; y luego agregó: "Yo no estaba a cargo".

El neurocirujano está acusado de no brindar la debida atención al astro e "ignorar y manospreciar" los síntomas de una insuficiencia cardíaca en días previos a su muerte, el 25 de noviembre de 2020, mientras Maradona recibía cuidados domiciliarios en una casa de la localidad de Tigre, a las afueras de Buenos Aires.

La decisión de llevar a cabo sus cuidados fuera de un centro médico, así como la calidad de los mismos, son centrales en el juicio ya que permiten comprender si la muerte de Maradona se pudo haber evitado y qué responsabilidades penales tendrían los profesionales de la salud que lo atendieron.

“Soy inocente y lamento mucho su muerte”, dijo Luque, quien también negó haber conocido al 'Diez' a través del abogado Matías Morla, apoderado del astro del fútbol y procesado en otra causa penal por el usufructo de la marca comercial de Maradona.

Tras la declaración del acusado, se solicitó al tribunal reproducir audios entre el neurocirujano y el asistente de Maradona, Maximiliano Pomargo, que formaba parte del equipo de Morla.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre esas pruebas, hay un intercambio del 7 de noviembre de 2020, cuando Maradona estaba ingresado en la Clínica Olivos, antes de su trasladado a la casa de Tigre, donde Pomargo pide a Luque "que no se lo lleven ellas (las hijas) a la casa" porque "de eso depende el trabajo de todos".

"Te tenés que encargar de eso", pide Pomargo, al que responde Luque: "Dale, le vamos a encontrar la vuelta".

En esos audios, Pomargo llega a calificar a Jana, una de las hijas de Maradona, de "pelotuda" por querer ingresarlo en una clínica, aunque luego le informa: "Ya está amigo, domicilio".