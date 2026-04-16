María Corina Machado dice que vida de Narges Mohammadi está en peligro y pide su libertad

"Narges es una valiente e inspiradora iraní que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2023 y que fue detenida violentamente el 12 de diciembre del año pasado. Durante años, ha sido perseguida por su trabajo incansable en favor de una sociedad libre y democrática, y hoy su familia teme por su grave estado de salud en prisión", expresó Machado en la red social X.

La exdiputada, quien dijo en un video que conversó recientemente con un familiar de Mohammadi, indicó que el estado de la activista iraní "empeoró tras ser trasladada a una prisión en la ciudad de Zanjan, donde permanecen otros prisioneros condenados por homicidio y agresión agravada".

Machado aseguró que la familia de Mohammadi "está muy preocupada porque fue encontrada inconsciente en su cama en el pabellón, y reportan que se trataría de un ataque cardíaco".

"Ellos temen que sea un plan para dejarla morir en prisión. A pesar de los esfuerzos de sus abogados y familiares, las autoridades de Zanjan niegan cualquier responsabilidad, alegando que el Ministerio de Inteligencia los ha obligado a mantenerla en estas condiciones", señaló.

La opositora instó a la comunidad internacional, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a organizaciones del mundo a interceder en favor de Mohammadi y a exigir a "sus captores que respeten su vida y la liberen de inmediato".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"El mundo exige su libertad porque ha estado luchando por las mujeres y ha estado luchando por la libertad", agregó en el vídeo.

El pasado 31 de marzo, la llamada coalición por la libertad de Narges Mohammadi solicitó a las autoridades iraníes que le concedan un permiso médico para salir de prisión debido a su estado de salud "extremadamente delicado".

Mohammadi cumple actualmente varias condenas de prisión que suman hasta 18 años, derivadas de cargos de "reunión y conspiración contra la seguridad nacional" y "propaganda contra el Estado", con penas adicionales de exilio interno y prohibición de viajar.