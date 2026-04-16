Más de 11.600 hondureños deportados en el primer trimestre de 2026, el 91,6 % desde EE.UU.

Las estadísticas oficiales indicaron que en el primer trimestre de este año fueron deportados a Honduras 11.621 migrantes, 1.920 más que los 9.701 expulsados en los mismos meses de 2025.

Estados Unidos encabeza la lista de países que más deportó hondureños, con 10.647 migrantes, lo que equivale al 91,6 % del total de personas retornadas en el período de análisis.

En segundo lugar se ubica México, con 913 retornos, lo que supone el 7,8 % del total de hondureños enviados, mientras que Guatemala deportó a 61 hondureños (0,52 %), detalló el INM.

En Estados Unidos, según autoridades de Tegucigalpa, viven alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre residentes en situación regular e indocumentados, que han escapado de situaciones como la violencia.

Del total de ciudadanos retornados, 9.594 fueron por decisión de las autoridades migratorias (deportación), mientras que 2.027 regresaron bajo programas de retorno asistido, añadió.

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Por rango de edad, el grupo más numeroso es el de personas de entre 21 y 40 años, con 7.945 casos, seguido por los de 41 a 50 años (1.889). También se reportaron 610 deportados de entre 51 y 70 años, y 1.165 de entre 0 y 20 años.

La vía aérea sigue siendo la principal forma de deportación con 10.682 personas, procedentes principalmente de territorio estadounidense, mientras que 939 regresaron por vía terrestre, precisó el INM.

Los hombres representan el 80,5 % de los hondureños retornados (9.359), frente a 1.097 mujeres y 1.165 menores de 20 años.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos reiteraron que la falta de oportunidades estructurales y la violencia siguen siendo los principales motores que empujan a miles de hondureños a emprender la ruta hacia el norte, pese a los riesgos y la posibilidad de una deportación inminente.

Las remesas enviadas por migrantes hondureños en el exterior superaron los 1.800 millones de dólares entre enero y febrero de 2026, cerca del 25 % del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el Banco Central de Honduras.