Militares de Centroamérica, Dominicana y EE.UU. refuerzan coordinación contra las amenazas

Se trata del ejercicio multinacional CENTAM Guardian 2026, que se llevará a cabo entre el 16 y 27 de abril en diferentes zonas del país centroamericano y en el que participan Fuerzas militares y de seguridad de El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Belice, República Dominicana y Estados Unidos.

La actividad fue inaugurada este jueves en la base Comando de Fuerzas Especiales de El Salvador en la localidad de Ilopango, cercana a la capital San Salvador, y es liderada por militares del Comando Sur de Estados Unidos.

El titular del Ministerio de Defensa de El Salvador, René Francis Merino, destacó durante la inauguración que "este importante ejercicio está enfocado en operaciones de respuesta rápida en tierra, mar y aire a fin de contrarrestar las amenazas de narcotráfico, crimen organizado, maras y pandillas, migración ilegal, tráfico de armas y trata de personas que afectan en los puntos fronterizos".

Señaló que la actividad "constituye una valiosa plataforma para fortalecer la interoperabilidad, intercambiar conocimientos y consolidar capacidades que nos permitan responder oportunamente ante situaciones de emergencias y desastres".

Evan Pettus, teniente general de EE.UU., señaló que en el CENTAM Guardian 2026 "nos unimos como una fuerza de tarea combinada conjunta, multinacional y unida en un propósito para disuadir y capacitarnos para contrarrestar la amenazas comunes de nuestros pueblos y para fortalecer nuestra capacidad colectiva de responder a las crisis".

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De acuerdo con un comunicado compartido por la Embajada de EE.UU. en El Salvador, "este ejercicio refuerza el compromiso compartido de las naciones participantes con la seguridad y la estabilidad regional mediante entrenamiento conjunto y una mayor interoperabilidad".

CENTAM Guardian 26 apoya directamente las líneas estratégicas de esfuerzo del Comando Sur de Estados Unidos "al fortalecer las alianzas y mejorar la capacidad de la región para contrarrestar amenazas transnacionales", indicó la sede diplomática.

La embajada añadió que el ejercicio se centrará en desarrollar equipos ágiles y con capacidad de respuesta, preparados para enfrentar desafíos de seguridad dinámicos, incluyendo amenazas transnacionales, desastres naturales y crisis humanitarias.

En agosto del año pasado, El Salvador fue sede de la competencia Fuerzas Comando 2025, patrocinada por el Comando Sur de los Estados Unidos, que tuvo una duración de 10 días y evaluó las capacidades físicas, técnicas y tácticas de los competidores a través de diferentes pruebas.

El equipo de Colombia se proclamó vencedor de la competición entre militares de 16 países americanos.