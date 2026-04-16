Rusia está preparada para vuelta de restricciones estadounidenses a venta de su petróleo

"Esto era algo esperable. Era una de las variantes de desarrollo de los acontecimientos", afirmó en su rueda de prensa diaria.

Añadió que "hemos aprendido a actuar de tal modo que se minimizan las consecuencias de estas medidas para nuestros intereses".

"Seguiremos actuando así en el futuro", zanjó.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó este miércoles que Washington no renovará la relajación temporal de sanciones sobre la compra de crudo de Rusia e Irán aprobada en marzo para tratar de rebajar los precios del barril de petróleo.

"No renovaremos la licencia general para el petróleo ruso, ni tampoco la licencia general para el petróleo iraní", explicó.

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Bessent puntualizó que esas excepciones afectaban a "petróleo que ya estaba en el mar antes del 11 de marzo" y que todas esas partidas ya "se han utilizado".