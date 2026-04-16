Sánchez y Lula aúnan hoy voces en favor del progresismo ante políticas como las de Trump

El Palacio de Pedralbes acogerá este encuentro bilateral en el que está previsto que participen una decena de ministros por cada parte y en la que se firmarán una serie de acuerdos que aumentarán la colaboración entre España y Brasil.

Entre otros ámbitos, habrá algunos centrados en cuestiones económicas y comerciales (España es el segundo inversor en Brasil), minerales críticos o lucha contra la violencia contra las mujeres.

Sánchez y Lula vienen evidenciando una gran sintonía que les ha llevado a impulsar de forma conjunta una iniciativa que tendrá también reflejo el sábado en Barcelona, la denominada Cumbre en Defensa de la Democracia.

Fue en 2024 cuando a instancias de ambos se celebró la primera en Nueva York, y desde entonces se han sucedido otra en Santiago de Chile, una tercera también en Nueva York y esta cuarta que tendrá lugar en Barcelona con presencia de numerosos países y una docena de líderes, con la significativa presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Además, junto a ambas cumbres, durante dos días se va a celebrar la denominada Global Progressive Mobilisation, que reunirá a más de cien partidos progresistas de todo el mundo y a más de 3.000 personas para defender los derechos humanos, la igualdad y la paz, y subrayar que hay una alternativa a las políticas conservadoras.

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Un evento en cuya clausura intervendrán el sábado el presidente del Gobierno y Lula Da Silva.

Pero antes, en la cumbre bilateral de este viernes, ambos, además de analizar la relación bilateral, abordarán otros asuntos de relevancia en el ámbito internacional en medio de un convulso momento geopolítico y con crisis como la de Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos a Israel a Irán.

Sánchez mantiene sus críticas a Trump al considerar que no respeta el derecho internacional, y Lula ha advertido esta misma semana de que las amenazas del presidente estadounidense no le hacen bien a la democracia.

Además, es previsible que ambos aborden la situación de algunos países de América Latina, como es el caso de Venezuela después del relevo en su presidencia, o Cuba.

En agenda estará igualmente la cumbre iberoamericana que se celebrará en Madrid el próximo mes de noviembre y que el Gobierno aspira a que cuente con un gran número de presidentes de la región, y el acuerdo entre la UE y Mercosur, que Brasil ya ha ratificado.