Tres republicanos de Miami rompen filas y apoyan TPS para haitianos en Cámara Baja de EEUU

Los legisladores María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, que buscan la reelección en noviembre próximo por distritos del sur de Florida, con gran población haitiana, se unieron a los demócratas que impulsaron el proyecto.

Sin embargo, la medida enfrenta ahora la votación en el Senado, también de mayoría republicana, y requerirá para convertirse en ley la firma del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien ha impulsado eliminar esa protección.

La iniciativa, que protegería de la deportación a hasta 350.000 haitianos, obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a designar a Haití para el TPS, lo que permitiría a los beneficiarios permanecer en el país y obtener autorización de trabajo.

El proyecto fue aprobado por 224 votos a favor y 204 en contra, con 10 republicanos sumándose a todos los demócratas.

La votación se produce en un contexto de tensión, ya que la Administración de Trump intentó poner fin a este estatus para los haitianos el verano pasado, pero la medida fue bloqueada por un juez federal, posteriormente suspendida de forma indefinida en febrero tras una apelación del Gobierno, y el caso se encuentra a la espera de revisión por la Corte Suprema este mes.

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El TPS permite a ciudadanos de países afectados por conflictos, desastres naturales u otras condiciones inseguras vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos.