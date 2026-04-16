Turquía arresta a decenas de personas por apología de tiroteos en escuelas

Este tipo de ataques es poco frecuente en Turquía, donde, según las estimaciones de una fundación local, circulan decenas de millones de armas de fuego, en su mayoría de forma ilegal.

“Se han emitido órdenes de detención contra 83 personas que realizaron publicaciones y actividades que hacen apología de delitos y delincuentes, afectando negativamente el orden público, y se han iniciado acciones legales contra ellas”, señaló la policía en un comunicado.

El miércoles, un estudiante abrió fuego en una escuela en la provincia de Kahramanmaras y dejó un saldo de nueve muertos y unos 13 heridos.

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Turquía prepara hoy un homenaje el jueves a los ocho alumnos y una maestra que perdieron la vida en el ataque.

Apenas un día antes, otro joven armado con un fusil de caza había dejado dieciséis heridos en un instituto de formación profesional de la provincia turca de Sanliurfa, entre ellos diez alumnos y cuatro docentes.

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Referencia a Elliot Rodger

De acuerdo con la policía turca, el autor de la matanza de Kahramanmaras, un adolescente de 14 años, “usaba en su perfil de WhatsApp una imagen que hacía referencia a Elliot Rodger, quien perpetró un atentado en Estados Unidos”.

Rodger protagonizó una matanza en California en 2014, y en un video justificó su ataque como un “castigo” a las mujeres que lo habían rechazado.

Por su parte, la fiscalía de Kahramanmaras señaló que el adolescente había planificado un ataque de gran envergadura, según un “documento del 11 de abril de 2026” hallado en su ordenador.

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Los ocho alumnos víctimas -cinco niños y tres niñas- tenían entre 10 y 11 años de edad, y la maestra asesinada ayer tenía 55 años.

El atacante era hijo de un exagente de policía, indicó el gobernador de Kahramanmaras, Mukerrem Unluer, y portaba cinco armas y siete cargadores.

El padre del atacante fue puesto bajo arresto, informó la policía.