Banco Interamericano de Desarrollo prevé financiación récord para Argentina en 2026

El BID contempla una ayuda de más de 5.000 millones de dólares en operaciones soberanas con el sector público y BID Invest, la rama destinada al sector privado del Grupo BID, tiene previsto movilizar unas inversiones de 2.200 millones.

Este plan supone un aumento significativo respecto a 2025, cuando se aprobaron 5.000 millones de dólares en fondos.

En 2026, el Grupo BID ampliará su apoyo a Argentina con un programa que combina respaldo a reformas estructurales de segunda generación, inversiones estratégicas en las provincias del país y financiación al sector privado.

El presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, destacó que tanto el gobierno como el pueblo argentino han hecho una gran esfuerzo para estabilizar su economía y por ese motivo su grupo "acompaña este proceso con más escala y foco en resultados: apoyando reformas, movilizando inversión privada y desarrollando la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento.

El Grupo BID es la principal fuente de financiación en América Latina y el Caribe.

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El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) ya aprobó en abril de 2025 un nuevo programa de financiación a 48 meses para Argentina valorado en 20.000 millones de dólares.

El programa contaba con un desembolso inicial de unos 12.000 millones de dólares y busca brindarle a Argentina "nuevamente acceso de manera oportuna a los mercados internacionales de capital" reforzando enormemente las reservas del banco central argentino, se complementa con otras fuentes de financiación acordadas por parte del Grupo del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).