Cada vez más rusos dan importancia al dominio del chino

Así, hoy día lo cree el 11 % de los encuestados, frente al 5 % que lo hacía en 2021, indica la agencia Interfax.

En cuanto a las edades, le dan más importancia al chino los rusos mayores de 45 años.

A la vez, un 60 % cree que para el éxito profesional hay que dominar el inglés.

El francés y el alemán los importantes solo el 1 % de los rusos, mientras un 2% da preferencia a otros idiomas extranjeros.

El mayor interés por el chino coincide con el distanciamiento entre Rusia y Occidente y el estrechamiento de lazos entre Moscú y Pekín, que también se ha notado en los intercambios comerciales y turísticos.