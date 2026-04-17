Canadá destina otros 4 millones de dólares de ayuda humanitaria para Cuba

El Gobierno canadiense dijo en un comunicado que la Organización Panamericana de la Salud recibirá 5 millones "para proteger la salud y el bienestar de las poblaciones vulnerables en Cuba".
El objetivo es "mejorar la disponibilidad y el acceso a servicios sanitarios esenciales, medicinas críticas y suministros médicos", además de fortalecer las cadenas de suministro y apoyar las instalaciones de atención sanitaria primaria y los hospitales de referencia.
La cifra restante, 500.000 dólares canadienses, será asignada al Programa Mundial de Alimentos "para proporcionar asistencia alimentaria a los cubanos y apoyar las logísticas esenciales y las necesidades de combustible para la respuesta humanitaria".
Las autoridades canadienses añadieron que siguen vigilando la situación en Cuba para "valorar y responder a la evolución de las necesidades".
La cifra anunciada hoy se suma a otros ocho millones de dólares canadienses de ayuda que Canadá proporcionó a finales de febrero al Programa Mundial de Alimentos y UNICEF para la compra de alimentos.