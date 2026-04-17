Candidato colombiano Cepeda pide información sobre posible atentado tras alerta de Petro

"Voy a solicitar a las autoridades el informe en detalle sobre esta circunstancia, pero también quiero ser en esto supremamente claro y perentorio, bajo ninguna circunstancia voy a abandonar mi trabajo político, mucho menos la campaña electoral", dijo Cepeda en un video publicado en sus redes sociales.

El candidato lidera la intención de voto de todas las encuestas para las elecciones del próximo 31 de mayo, seguido del abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y la senadora Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático.

El también senador del Pacto Histórico indicó que durante la actual campaña electoral ha recibido informaciones sobre otros intentos para atentar contra su vida, pero hasta ahora no había hecho pública dicha información.

"No he hecho de eso ningún escándalo ni ningún ruido público, puesto que no quiero sembrar ni la alarma ni el pánico en la opinión pública", manifestó.

Las advertencias sobre un posible plan de ataque contra Cepeda se producen a menos de seis semanas de las elecciones del 31 de mayo, en un contexto electoral en el que se han incrementado los riesgos para los aspirantes a la Presidencia colombiana.

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Este viernes, el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) denunció que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene un plan para atentar contra la candidata presidencial Paloma Valencia, del partido derechista Centro Democrático.