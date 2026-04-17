Capturan con vida al lobo que escapó de un zoo surcoreano tras nueve días de búsqueda

El Ayuntamiento de Daejeon anunció en redes sociales que el animal fue capturado a primeras horas del viernes cerca de una autopista y trasladado de regreso al zoológico de O-World, señalando que su pulso y temperatura se encontraban en estado normal.

"Esta madrugada por fin Neukgu regresó sano y salvo", publicó Lee Jang-woo, el alcalde de la ciudad, situada a unos 150 kilómetros de Seúl, en sus redes sociales, agradeciendo al personal involucrado en la búsqueda y disculpándose con los ciudadanos por el suceso.

Las autoridades explicaron que se utilizó un dardo tranquilizante y que, pese a ello, el animal aún intentó huir durante varios minutos antes de desvanecerse.

La búsqueda, que comenzó el 8 de abril, incluyó drones con cámaras térmicas, más de 300 agentes de policía, personal especializado e incluso militares.

Durante los nueve días de operativo, el lobo fue avistado en diversas ocasiones en áreas boscosas y periféricas de la ciudad, aunque logró escapar o perderse antes de ser cercado.

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El caso generó gran seguimiento público y llegó incluso al presidente surcoreano, Lee Jae-myung, quien deseó que el lobo fuera capturado sin ser lastimado.

Neukgu es un macho de dos años y unos 30 kilogramos. El animal excavó bajo la valla de su recinto en O-World.

La fuga reavivó recuerdos de un incidente similar, sucedido en 2018, en el que una hembra de puma escapó del mismo zoológico y fue abatida a tiros tras cuatro horas de búsqueda.

Una auditoría posterior concluyó que hubo negligencia, problemas de gestión e incumplimientos normativos.

En 2023, una leona también fue abatida tras escapar de una granja turística privada en la provincia surcoreana de Gyeongsang del Norte.