Cervecera lanza plan para contratar a mexicanos repatriados de EEUU y abrir nuevas tiendas

Esta iniciativa operará con apoyo de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Fundes), la cadena de autoservicio Tiendas SIX y la también cervecera Heineken y prevé, en una primera etapa, 100 contrataciones, capacitación y acompañamiento durante 24 meses.

Según el comunicado de la empresa, el esquema también contempla la apertura de nuevas tiendas para ampliar vacantes y opciones de emprendimiento, aunque no precisa el número ni los montos de inversión.

La compañía enmarcó la iniciativa en el retorno de más de 160.00 mexicanos desde Estados Unidos solo en 2025 y sostuvo que el objetivo es facilitar la reintegración económica y social de personas en movilidad mediante empleos dentro del ecosistema de Tiendas SIX y Heineken México.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, al menos 203.685 mexicanos fueron repatriados de Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2025, y hasta el 16 de abril de 2026.

El anuncio se suma a la estrategia federal 'México te abraza', presentada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, en enero de 2025 para atender a mexicanos repatriados con programas sociales, empleo, transporte, afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y apoyo para su retorno.

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En el frente empresarial, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) informó que la bolsa laboral dirigida a repatriados en la iniciativa privada había rebasado las 70.000 vacantes, con 381 empresas coordinadas con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Según datos oficiales, el flujo migratorio en la frontera con Estados Unidos ha disminuido un 78 % desde octubre de 2024, al inicio del Gobierno de Shienbaum.

México cuenta con ocho centros de atención ubicados principalmente en la frontera norte del país para recibir a un promedio de hasta 350 repatriados al día.