Delcy Rodríguez designa al presidente del seguro social venezolano como ministro de Salud

Alvarado, quien ya ejerció el cargo de ministro de Salud entre 2018 y 2022, sustituye a Nuramy Gutiérrez, quien había sido titular de esta cartera desde el pasado 19 de enero.

A través de una publicación en Telegram, Rodríguez indicó que Alvarado desempeñó un papel fundamental en la atención y protección de los venezolanos, "especialmente en la primera línea de combate en la pandemia de la covid-19".

Asimismo, dijo que Gutiérrez ejercerá ahora como rectora de la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías, "donde su profesionalismo continuará aportando a la formación de nuevos profesionales de la medicina al servicio de los venezolanos".

La ahora exministra había designado a Alvarado como presidente del IVSS el pasado 31 de enero, de acuerdo a una nota de prensa del Ministerio de Salud.

Gutiérrez sale del Ministerio de Salud una semana después de que publicara el primer boletín epidemiológico desde 2016, tras una década sin suministrar datos oficiales de sanidad en el país suramericano.

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La publicación, divulgada en la web del ministerio el pasado 9 de abril, corresponde a la semana epidemiológica 13, del 15 al 21 de marzo de 2026, y solo contiene información de cinco de las más de 30 enfermedades de notificación obligatoria en el país suramericano: fiebre amarilla, rabia humana, fiebre hemorrágica venezolana, sarampión, rubéola y malaria.

El boletín confirma 38 casos de fiebre amarilla desde junio de 2025, de los cuales se reportaron 21 muertes. Asimismo, reportó 115 eventos epizoóticos (epidemias entre animales) en primates no humanos.

El documento también reporta un acumulado de 25.259 casos de malaria desde 2025 hasta las primeras 12 semanas de 2026, cifra que se señala como un "aumento de 8,3 % con respecto al mismo período del año anterior", en el que no hubo reportes publicados por las autoridades.

El Boletín epidemiológico, implementado desde 1938, es de publicación semanal y obligatoria, pero durante el Gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013) se interrumpió.

A partir de 2014 las autoridades venezolanas dejaron de publicarlo sin dar explicaciones. Posteriormente, en 2016 se publicó un boletín, pero la ministra de entonces fue destituida pocos días después.