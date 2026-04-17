Ecuador estrecha vínculos con Marruecos como puerta de entrada a África

Tras reunirse con su homólogo marroquí, Naser Burita, Sommefeld subrayó que las economías de los dos países "no compiten, sino que se complementan", y destacó las oportunidades que se abren en sectores como agroindustria, fertilizantes y productos de valor agregado y logística.

La ministra ecuatoriana resaltó también el "fuerte interés" de su país por la experiencia marroquí en gestión portuaria y seguridad logística.

"Valoramos profundamente la interacción entre nuestros sectores empresariales. El diálogo entre asociaciones empresariales debe traducirse en alianzas concretas, inversiones y proyectos conjuntos. Nuestro objetivo es claro: pasar del potencial a la implementación", precisó.

Por otra parte, Sommerfeld expresó el respaldo de Ecuador a la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental y defendió la Resolución 2797 (2025) del Consejo de Seguridad de la ONU, que establece esta iniciativa como la base para zanjar el conflicto.

La ministra insistió en que, para Ecuador, la "autonomía genuina bajo soberanía marroquí" representa la solución "más viable y única" para resolver esta disputa territorial.

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En diciembre de 2024, el Gobierno de Ecuador suspendió su reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Durante la rueda de prensa conjunta de este viernes, el ministro marroquí de Exteriores destacó los "avances significativos" desde esta decisión de Quito, por lo que los dos países han entrado en una nueva etapa basada en la "confianza mutua" y la cooperación estratégica.

Burita resaltó la apertura hace un año de la embajada ecuatoriana en Rabat, la inauguración en septiembre próximo de la embajada marroquí en Quito y la creación de una comisión económica conjunta como preludio a acuerdos de protección de inversiones y contra la doble imposición, para elevar el intercambio comercial al nivel de la "excelente relación política".