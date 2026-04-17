EE. UU. prorroga el permiso para la sancionada petrolera serbia de propiedad rusa

"Hemos recibido buenas noticias de Estados Unidos sobre la prórroga de la licencia de funcionamiento de NIS por 60 días, lo cual es muy importante para una planificación más estable de las compras de crudo, (...) y el suministro confiable de productos petrolíferos en el país", declaró la ministra, citada por la televisión pública RTS.

NIS, la única compañía de Serbia dedicada a la exploración, producción y refinado de petróleo, había solicitado el pasado jueves la extensión del permiso temporal que expiró hoy, para poder seguir operando mientras espera la salida de Rusia del accionariado.

Las compañías rusas Gazprom Neft y Gazprom, que poseen el 56,1% de las acciones, acordaron el pasado enero con la petrolera húngara MOL un borrador de acuerdo sobre la venta de la participación rusa, cuya ejecución aseguraría que NIS ya no esté bajo las sanciones estadounidenses.

Para la ministra serbia, la prórroga de la licencia hasta el 16 de junio supone "una señal positiva para el progreso en las negociaciones" sobre ese cambio de propiedad.

La compañía petrolera serbia cuenta con más de 400 estaciones de servicio en Serbia, Bosnia-Herzegovina, Rumanía y Bulgaria.