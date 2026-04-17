El FMI actuará con "celeridad" para poder dar acceso a Venezuela a programas de crédito

"Actuaremos con gran celeridad, pues lo que hemos observado resulta alentador en dos aspectos", aseguró Georgieva en una rueda de prensa del Comité Monetario y Financiero Internacional (IMFC), el órgano de Gobierno del organismo, coincidiendo con el cierre de las reuniones de primavera que se celebran en Washington.

La directora gerente destacó que, por una parte, las autoridades venezolanas ya han comenzado a proporcionar información macroeconómica y "han entablado un diálogo constructivo, demostrando así su buena fe".

"También hemos constatado que, en la región, los países vecinos de Venezuela respaldan de manera muy decidida el restablecimiento de la relación con el país", añadió la economista búlgara.

Georgieva subrayó el mal estado de la economía del país caribeño y el hecho de que esos estragos hayan forzado a ocho millones de venezolanos a emigrar.

"Muy probablemente, tendremos que implementar un programa de apoyo financiero para Venezuela, siempre que podamos ponernos de acuerdo sobre el camino a seguir", aseveró la directora gerente de cara al futuro.

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Para poder acceder a nuevos créditos del FMI, Venezuela debe superar una serie de procesos técnicos y legales, empezando por la reanudación de las consultas del Artículo IV de la entidad, que llevará meses.

Entre los principales retos a lo largo del camino identificados por Georgieva están la necesidad de que el país vuelva a compartir datos macroeconómicos fiables y también que emprenda reformas institucionales de calado.

Según la economista el país "se encuentra en una situación donde la adecuación de los datos es muy deficiente, y no se pueden tomar buenas decisiones si no se tienen buenos datos".

"Además, tenemos que priorizar el apoyo en términos de desarrollo de capacidades, en términos de fortalecimiento de las instituciones en Venezuela", resaltó.