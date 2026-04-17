El hijo menor de Robert Mugabe se declara culpable de dos delitos

La defensa de Chatunga Mugabe, liderada por el abogado Laurence Hodes, leyó un documento en el que su cliente admitió haber amenazado con un arma de fuego a su jardinero, quien fue atacado a tiros por la espalda en febrero pasado en el exclusivo barrio de Hyde Park en la ciudad surafricana de Johannesburgo, según medios locales.

Por su parte, Matonhodze se declaró culpable de intento de asesinato, obstrucción a la justicia, posesión de un arma de fuego, tenencia de munición y de encontrarse ilegalmente en el país.

Ambos comparecieron ante el Tribunal Regional de Alexandra, en Johannesburgo, luego de que firmasen declaraciones de culpabilidad bajo el Artículo 112 del código procesal penal de Suráfrica.

Hodes pidió benevolencia al argumentar que los acusados compensaron económicamente a la víctima por las lesiones sufridas y afirmó que están dispuestos a cubrir los gastos de su propia deportación a Zimbabue.

También solicitó una multa o pena en suspenso para Chatunga Mugabe, en vez de tiempo en prisión, ya que sus cargos son menores en consideración con los de su primo.

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El juez Reiner Boshoff aceptó las admisiones de culpabilidad y aplazó el caso hasta el 24 de abril próximo para permitir a la Fiscalía verificar si el jardinero identificado como Sipho Mahlangu recibió una indemnización y rastrear el arma utilizada en el incidente, que aún no ha sido recuperada.

No es la primera vez que Chatunga Mugabe tiene problemas con la justicia en Sudáfrica, pues en 2023 fue acusado de agresión tras un altercado en una discoteca de Sandton.

También ha generado controversia en redes sociales por exhibir grandes cantidades de dinero en efectivo y vehículos de lujo, lo que desató un debate sobre su estilo de vida en Sudáfrica.

Su padre, Robert Mugabe, fue primer ministro desde la independencia de Zimbabue del Reino Unido en 1980 hasta 1987 y ejerció como presidente de 1987 a 2017, en un régimen marcado por denuncias de represión a la oposición, elecciones cuestionadas y una profunda crisis económica que sumió al país en la hiperinflación.

Tras el golpe militar que lo derrocó en noviembre de 2017, Mugabe vivió en relativo aislamiento político, con ciertos privilegios garantizados por su sucesor, Emmerson Mnangagwa, hasta su muerte en 2019.