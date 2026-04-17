El IICA ofrece a Honduras apoyo para transformación agrícola y seguridad alimentaria

El director general del IICA, Muhammad Ibrahim, sostuvo en Tegucigalpa una reunión con el presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, en la cual se abordaron diversos asuntos relacionados con la agricultura en los que el instituto puede brindar su apoyo técnico.

Algunos de los temas abordados en la reunión fueron "la transformación de los sistemas alimentarios mediante la cooperación técnica, así como el fortalecimiento de capacidades, el diseño y la implementación de políticas públicas y la movilización de recursos", explicó el IICA.

Resaltó además que Honduras en este momento "visibiliza al sector agropecuario como un gran movilizador del crecimiento económico y como un inductor de prosperidad social, especialmente en las zonas rurales".

Ibrahim informó a Asfura sobre el trabajo del IICA en el uso de la ciencia, la tecnología y la innovación para construir sistemas alimentarios resilientes y explicó cómo los esfuerzos del organismo están contribuyendo al plan del gobierno hondureño para eliminar el hambre y mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, detalla la información oficial.

Otros asuntos de interés fueron el combate de plagas y enfermedades transfronterizas como el gusano barrenador del ganado, el hongo Fusarium Raza 4 Tropical (R4T) que afecta al sector bananero, la gripe aviar y la Peste Porcina Africana.

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Ibrahim y Asfura también analizaron la cooperación para hacer frente a la sequía causada por el fenómeno de El Niño y el trabajo para implementar incentivos a tecnología, café y ganadería.

"El presidente Asfura expresó un gran interés en impulsar un plan para la construcción de una planta de procesamiento de semillas a fin de garantizar un suministro constante", informó el IICA.

Ibrahim también sostuvo una reunión con el secretario de Agricultura y Ganadería de Honduras, Moisés Abraham Molina, con quien conversó sobre planes para fortalecer la cooperación técnica y la movilización de recursos en beneficio del sector agrícola.