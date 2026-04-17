El papa iniciará su viaje a las Islas Canarias con inmigrantes y sus "ángeles del océano"

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, recordó este viernes que la migración es uno de los elementos que motivaron el viaje del papa a estas islas -que tendrá lugar los días 11 y 12 de junio-, para cumplir con el deseo de Francisco, su predecesor.

En este sentido afirmó este viernes que Arguineguín (Gran Canaria) fue "ese puerto de la vergüenza", uno de los lugares de las islas "donde se expresa toda esa realidad de la migración, tantas veces inhumana, y atendiendo y faltando a la dignidad de las personas".

En el muelle de Arguineguín llegaron a dormir hacinadas más de 2.300 personas que habían llegado desde África en embarcaciones precarias.

Además, indicó que el papa Francisco dijo que quería arropar al pueblo de Canarias y a su Iglesia, porque también valoraba el papel de "tantas personas que estaban ahí al pie del cañón, dando una respuesta y resolviendo muy humanamente toda esta realidad que se les vino encima".

Por todo ello, la Diócesis propuso al Vaticano, "y el papa lo ve muy bien", visitar Arguineguín y realizar un acto, fundamentalmente con personas migrantes, y hacer "un reconocimiento a todos aquellos a los que llamamos los ángeles del océano", es decir, Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Policía Nacional española, así como las cofradías de pescadores, que muchas veces son los primeros que atienden a estas personas.

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El obispo señaló que también está prevista una visita del papa a la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, y en esta isla se celebrará además una de las dos eucaristías que el pontífice oficiará en Canarias (la otra, en Santa Cruz de Tenerife al día siguiente), a la que podrían asistir al menos 60.000 personas.

Aunque Mazuelos no descarta que pudiera haber cambios, se prevé que el papa pernocte ese día en la isla de Gran Canaria para trasladarse al día siguiente a la de Tenerife.