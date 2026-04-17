El Parlamento de Kosovo aprueba el envío de tropas a Gaza

El envío de la primera misión militar de Kosovo a Oriente Medio fue aprobado por 89 votos a favor, sin ninguno en contra ni abstención, en el hemiciclo de 120 escaños, durante una sesión televisada en directo por la emisora TV Klan de Pristina.

El plan es que, en un primer paso, será desplegado un contingente de unos 20 miembros de las FSK especializados en operaciones de desminado, asistencia médica y apoyo logístico.

"El envío de las FSK a esta misión implica la participación de personal de las FSK en el seno del mando unificado de la fuerza internacional de estabilización, cuya misión es apoyar la aplicación del plan integral para poner fin al conflicto en Gaza, siempre bajo el mandato de la fuerza internacional de estabilización", declaró el ministro de Defensa, Ejup Maqedonci, durante la sesión.

El ministro también estableció un paralelismo histórico, señalando que Kosovo, que en su día acogió a fuerzas de paz internacionales en su propio territorio tras el conflicto bélico con Serbia, ahora puede contribuir a los esfuerzos de paz en otras partes del mundo.

Se refería a la fuerza multinacional desplegada en Kosovo en 1999 tras la intervención aérea de la OTAN que puso fin a la guerra entre las milicias albanokosovares y las fuerzas serbias en la antigua Yugoslavia.

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Kosovo se autoproclamó independiente de Serbia en 2008 y su soberanía es reconocida por más de un centenar de países, incluidos Estados Unidos y la mayoría de los miembros de la Unión Europea, pero no por Belgrado, ni Rusia, ni España.

Al igual que Albania, Kosovo se unió al Consejo de Paz de Trump en 2025.