Fallece un cubano bajo custodia de ICE en Miami, la decimoséptima muerte del año en EE.UU.

ICE afirmó en un comunicado que Aled Damien Carbonell Betancourt falleció por un "presunto suicidio" el 12 de abril, menos de un mes después de señalar la misma causa de muerte en el deceso, el 16 de marzo, de Royer Pérez Jiménez, un mexicano de 19 años que también estaba detenido por esta agencia en Florida.

La agencia aseveró ahora que un guardia del Centro de Detención Federal (FDC) en el centro de Miami encontró al cubano el 12 abril "en lo que parecía ser un intento de suicidio".

El oficial, sostuvo el ICE, llamó a los servicios de emergencia, pero a pesar de los intentos para salvarlo, el Departamento de Bomberos de Miami lo declaró muerto cerca de una hora después.

"Carbonell Betancourt murió de un presunto suicidio; sin embargo, la causa de muerte oficial permanece bajo investigación", indicó el reporte.

Los agentes migratorios encontraron al cubano en noviembre de 2025 en una cárcel del Condado de Miami-Dade, donde estaba detenido por "resistirse con violencia a un oficial", por lo que el 11 de febrero pasado lo transfirieron a custodia del ICE, que ordenó su deportación, añadió la nota informativa.

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El hombre entró a Estados Unidos en octubre de 2024 y un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB) emitió un citatorio por ser un "inmigrante sin documentos válidos", pero en ese entonces quedó en libertad condicional.

Familiares de otras víctimas y forenses han cuestionado antes a ICE por atribuir a "suicidios" las muertes de migrantes, como la del nicaragüense Víctor Manuel Díaz y el cubano Gerardo Lunas Campos en Fort Bliss, un centro de detención en la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas.

El deceso de Carbonell Betancourt es el decimoséptimo conocido de un migrante bajo custodia del ICE en lo que va del año y el número 49 desde que empezó el segundo mandato de Trump, según un registro del diario Miami Herald con base en los comunidades y datos de la agencia migratoria.