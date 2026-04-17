Felipe VI se reúne con el presidente sudafricano, quien participará en el foro progresista

Felipe VI ofreció a Ramaphosa un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela, su residencia oficial, tras celebrarse la reunión a la que asistieron también por parte española el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el embajador de España en la República de Sudáfrica, José Manuel Pascual.

Acompañaron al presidente sudafricano su ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación, Ronald Lamola, y la embajadora de la República de Sudáfrica en España, Sankie D. Mthembie-Mahanyele.

Cyril Ramaphosa, investido en junio de 2024 como presidente de Sudáfrica para un segundo mandato de cinco años, emprendió el pasado miércoles un viaje de trabajo a España, durante el que además de a Madrid acudirá a Barcelona a la Global Progressive Mobilisation.

Durante este fin de semana se desarrollarán en Barcelona cumbres institucionales y un foro de partidos que reunirán a líderes progresistas de todo el mundo para unir fuerzas e intentar parar la ola de extremismo y populismo que consideran un riesgo real para las democracias.

Mañana, sábado, se celebrará la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, con presencia de una docena de jefes de Estado o de Gobierno, entre ellas la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, además del foro Global Progressive Mobilisation, que reunirá a más de cien partidos progresistas del mundo y a más de 3.000 personas, incluidos los líderes asistentes a los dos eventos anteriores.