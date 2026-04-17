Gobernador de la región de Leningrado anuncia medidas para fortalecer la defensa antiaérea

"Se tomó la decisión sobre la necesidad de fortalecer e incrementar la defensa del cielo sobre la región de Leningrado contra ataques de drones ucranianos", escribió en su canal de Telegram.

Esta región ha sufrido en las últimas semanas ataques contra las terminales del puerto de Ust-Lugá y otras instalaciones energéticas que han reducido considerablemente la capacidad de exportación rusa de petróleo.

Drozdenko anunció que las autoridades ofrecerán apoyo material y técnico adicional al Sexto Ejército de la Fuerza Aérea y las Defensas Antiaéreas emplazados en la región.

"También se tomó la decisión de crear grupos móviles adicionales que se emplazarán en las empresas e infraestructura crítica, y además, estarán a disposición del Sexto Ejército y otras unidades en la región de Leningrado", señaló.

Sostuvo que el abastecimiento técnico-material, incluyendo vehículos y equipamiento bélico, correrá a cargo del Gobierno de la región de Leningrado y las empresas de la infraestructura crítica.

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"Se prevé el reclutamiento de reservistas para formar equipos móviles", indicó, y se dirigió a los residentes de la región y los veteranos de la guerra en Ucrania para que se sumen a estas fuerzas.

Concluyó afirmando que las autoridades regionales hacen "todo lo posible para proteger el espacio aéreo de Leningrado y garantizar la seguridad de los residentes de la región".

Durante la pasada madrugada las defensas antiaéreas rusas derribaron doce drones ucranianos de largo alcance.

Los restos de uno de estos drones provocaron un incendio en un almacén en la localidad de Yermílovo, al norte del golfo de Finlandia.