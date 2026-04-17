La Defensoría exige la liberación inmediata de cuatro jóvenes secuestrados en Colombia

La institución pidió en un comunicado al grupo Jaime Martínez, del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, que "cese de manera inmediata estas acciones y libere sin condiciones a las personas retenidas, respetando las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH)".

El secuestro ocurrió el jueves en el caserío de Villa Paz, donde hombres armados se llevaron a los cuatro jóvenes que son mayores de 18 años, pese a que en un principio se informó que eran adolescentes de entre 15 y 17 años.

"La afectación a jóvenes en estos contextos compromete sus proyectos de vida y limita el derecho de las juventudes a un buen futuro, al restringir sus oportunidades en condiciones de dignidad y seguridad", añadió la Defensoría del Pueblo.

En ese sentido, el organismo pidió a la Fiscalía avanzar "con celeridad en las investigaciones" e identificar a los responsables, y solicitó al Gobierno adoptar medidas urgentes "de prevención y protección" para los habitantes de la región.

En Jamundí, municipio aledaño a Cali, capital del Valle del Cauca y principal ciudad del suroeste de Colombia, opera el grupo Jaime Martínez del EMC, liderado por alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia.

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En el suroeste de Colombia son particularmente fuertes varios bloques de las disidencias de las FARC y bandas de narcotraficantes que controlan los cultivos de coca y las rutas para el tráfico internacional de drogas.